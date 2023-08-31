Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди можно расценивать только как расизм и дискриминацию

Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию.

Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, отказ от использования дороги в подобной форме является ничем иным, как расизмом:

"Азербайджан, открывая дороги, намерен начать процесс реинтеграции. В качестве неотъемлемой части этого процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность проживающих в Карабахе армянских жителей, на основе Конституции Азербайджана и международных документов, которые он поддерживает".