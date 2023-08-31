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Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди можно расценивать только как расизм и дискриминацию

Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди можно расценивать только как расизм и дискриминацию Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию.
Внутренняя политика
31 августа 2023 г. 12:13
Хикмет Гаджиев: Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди можно расценивать только как расизм и дискриминацию

Отказ от использования дороги Агдам-Ханкенди мы можем расценивать только как расизм и дискриминацию.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам.

По его словам, отказ от использования дороги в подобной форме является ничем иным, как расизмом:

"Азербайджан, открывая дороги, намерен начать процесс реинтеграции. В качестве неотъемлемой части этого процесса реинтеграции Азербайджан готов обеспечить права и безопасность проживающих в Карабахе армянских жителей, на основе Конституции Азербайджана и международных документов, которые он поддерживает".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Refusal to use the Aghdam-Khankandi road can only be regarded as racism and discrimination
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Ağdam-Xankəndi yolundan imtina edilməsini yalnız rasizim və diskriminasiya kimi qiymətləndirə bilərik”

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