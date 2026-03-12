Хикмет Гаджиев: Баку не рассчитывает на международные организации в решении своих проблем

Азербайджан не рассчитывает на то, что международные организации будут решать его проблемы, и намерен самостоятельно формировать свою повестку, углубляя при этом мирный диалог с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, страны региона и внешние партнеры могут открыто обозначить свои интересы и совместно содействовать развитию региона. При этом Баку не ожидает, что международные структуры возьмут на себя решение ключевых вопросов.

"Мы не ждем, что международные организации будут решать наши проблемы. Да, в первые годы независимости у нас были определенные ожидания от них. Но, к примеру, ОБСЕ потерпела неудачу, и не смогла добиться урегулирования конфликта в регионе. Ее Минская группа также потерпела крах", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что в итоге Азербайджан сумел урегулировать конфликт с Арменией военно-политическим путем и добиться мира. По его словам, сегодня Азербайджан и Армения, взаимодействуя друг с другом, продолжают углублять мирную повестку.

Помощник президента также отметил, что Азербайджан сам определяет собственную стратегию и подходы.

"Некоторые считают, что это связано с военной силой. Наш подход заключается в том, что мы не конкурируем с кем-либо. Средняя держава - это направление, ориентированное на решение проблем. Кроме того, для Азербайджана энергетическая безопасность является успешным примером многосторонней дипломатии", - заявил он.