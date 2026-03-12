Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Хикмет Гаджиев: Баку не рассчитывает на международные организации в решении своих проблем

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:27
    Хикмет Гаджиев: Баку не рассчитывает на международные организации в решении своих проблем

    Азербайджан не рассчитывает на то, что международные организации будут решать его проблемы, и намерен самостоятельно формировать свою повестку, углубляя при этом мирный диалог с Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, страны региона и внешние партнеры могут открыто обозначить свои интересы и совместно содействовать развитию региона. При этом Баку не ожидает, что международные структуры возьмут на себя решение ключевых вопросов.

    "Мы не ждем, что международные организации будут решать наши проблемы. Да, в первые годы независимости у нас были определенные ожидания от них. Но, к примеру, ОБСЕ потерпела неудачу, и не смогла добиться урегулирования конфликта в регионе. Ее Минская группа также потерпела крах", - сказал Гаджиев.

    Он подчеркнул, что в итоге Азербайджан сумел урегулировать конфликт с Арменией военно-политическим путем и добиться мира. По его словам, сегодня Азербайджан и Армения, взаимодействуя друг с другом, продолжают углублять мирную повестку.

    Помощник президента также отметил, что Азербайджан сам определяет собственную стратегию и подходы.

    "Некоторые считают, что это связано с военной силой. Наш подход заключается в том, что мы не конкурируем с кем-либо. Средняя держава - это направление, ориентированное на решение проблем. Кроме того, для Азербайджана энергетическая безопасность является успешным примером многосторонней дипломатии", - заявил он.

    Хикмет Гаджиев Глобальный Бакинский форум Международные организации
    Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq təşkilatların problemlərimizi həll etməsini gözləmirik
    Hajiyev: Azerbaijan does not rely on international bodies to solve problems
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    16:54

    Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией

    В регионе
    16:49

    Азербайджан пригласил администрацию Хиросимы на WUF13

    Внешняя политика
    16:49

    В Азербайджане отрегулированы цены на ряд лекарственных средств

    Здоровье
    16:42
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО-3

    Внутренняя политика
    16:40

    Райт: ВМС США к концу марта вероятно, смогут сопровождать суда в Ормузском проливе

    Другие страны
    16:33

    Аль Ануни: Брюссель признателен Баку за безопасную репатриацию европейцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей