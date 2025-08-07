О нас

Группа бывших вынужденных переселенцев ознакомилась с ходом восстановительных работ в Ханкенди

Внутренняя политика
7 августа 2025 г. 10:40
Группа бывших вынужденных переселенцев ознакомилась с ходом восстановительных работ в Ханкенди

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур в город Ханкенди.

Как сообщает Report, в инфотуре приняла участие группа бывших вынужденных переселенцев, вовлеченных в приносящую доход деятельность в рамках реализации I Государственной программы Великого возвращения.

Они ознакомились с городом, получили информацию о проводимых здесь восстановительных работах и возможностях трудоустройства.

Участникам инфотура, посетившим текстильную фабрику Карабаха, была предоставлена информация о деятельности предприятия, условиях работы и принципах управления трудовыми ресурсами.

Затем участники инфотура побывали в Карабахском университете. Им рассказали о созданной инфраструктуре, условиях обучения и будущих планах университета.

