Группа бывших вынужденных переселенцев ознакомилась с ходом восстановительных работ в Ханкенди

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур в город Ханкенди.

Как сообщает Report, в инфотуре приняла участие группа бывших вынужденных переселенцев, вовлеченных в приносящую доход деятельность в рамках реализации I Государственной программы Великого возвращения.

Они ознакомились с городом, получили информацию о проводимых здесь восстановительных работах и возможностях трудоустройства.

Участникам инфотура, посетившим текстильную фабрику Карабаха, была предоставлена информация о деятельности предприятия, условиях работы и принципах управления трудовыми ресурсами.

Затем участники инфотура побывали в Карабахском университете. Им рассказали о созданной инфраструктуре, условиях обучения и будущих планах университета.