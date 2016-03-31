​Госдеп: Керри приветствовал позитивные шаги Азербайджана в области демократии и прав человека

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ США рассматривают Азербайджан, как "одного из лидеров в создании "Южного газового коридора", играющего важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, это подчеркнуто в сообщении официального представителя госдепартамента США Джона Кирби о состоявшейся в среду в Вашингтоне встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с госсекретарем Джоном Керри.

По словам американского дипломата, Керри "выразил поддержку со стороны США усилиям Азербайджана по превращению в центр региональной торговли". Он также выразил признательность "за вклад Азербайджана в миссию НАТО в Афганистане, за поддержку им миротворческих операций и за его важную роль в борьбе с терроризмом".

По его словам, "при обсуждении вопросов демократии и прав человека Керри приветствовал позитивные шаги Азербайджана за последнее время".

На встрече также обсуждались "усилия по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе", сообщил представитель госдепартамента.

"Госсекретарь Керри подтвердил поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул, что мы обеспокоены насилием на линии соприкосновения и на международной границе, - сказал пресс-секретарь. - Он подчеркнул нашу приверженность работе со сторонами над достижением всеобъемлющего урегулирования на основании принципов международного права, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта".