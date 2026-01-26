ГМС в 2025 году приняла решения о выдворении из Азербайджана иностранцев из 67 стран
Внутренняя политика
- 26 января, 2026
- 15:42
В 2025 году Государственная миграционная служба приняла решение выдворить из Азербайджана в административном порядке граждан 67 стран.
Как сообщили Report в ГМС, решения в основном принимались в связи с нарушением правил пребывания и проживания на территории страны.
В ведомстве также подчеркнули, что при принятии решений учитываются правовая связь иностранцев с Азербайджаном, характер совершенного правонарушения, личные данные нарушителя, степень его вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.
