ГМС в 2025 году приняла решения о выдворении из Азербайджана иностранцев из 67 стран

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 15:42
    В 2025 году Государственная миграционная служба приняла решение выдворить из Азербайджана в административном порядке граждан 67 стран.

    Как сообщили Report в ГМС, решения в основном принимались в связи с нарушением правил пребывания и проживания на территории страны.

    В ведомстве также подчеркнули, что при принятии решений учитываются правовая связь иностранцев с Азербайджаном, характер совершенного правонарушения, личные данные нарушителя, степень его вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

    ГМС
    Ötən il 67 ölkənin vətəndaşı Azərbaycandan çıxarılıb
    Azerbaijan decides on deportation of foreign nationals from 67 countries in 2025

    Лента новостей