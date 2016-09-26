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    Глава ИВ Лянкярана принял участие в голосовании

    Во второй половине дня наблюдалась высокая активность

    Лянкяран. 26 сентября. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов проголосовал на референдуме. 

    Как сообщает южное бюро Report, Т.Гарашов для участия на референдуме прибыл в избирательный участок №17 Лянкяранской городской ОИК №73. 

    Глава Исполнительной власти взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и выразил свое мнение по 29 частям изменений к Конституции. Затем опустил бюллетень в урну. 

    Во второй половине дня в избирательном участке №17, где зарегистрировано 1 309 избирателей, наблюдалась высокая активность. Председатель участка Нурали Мамедов заявил, что к 15:00 в голосовании участвовало 769 избирателей.

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