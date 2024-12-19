Глава Baku TV: После завершение военных действий информационная война все еще продолжается

17:14

Несмотря на завершение военных действий после Отечественной войны, информационная война, в которую вовлечены крупные силы, все еще не закончилась.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Baku TV Рамин Джафаров на конференции "Фактор победившего лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии", организованной совместно ИВ Низаминского района и районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

"Мы вносим свой вклад в информационную войну, создавая видеоматериалы на пяти языках. Но президент Ильхам Алиев оказывает большую поддержку представителям СМИ своими интервью международным СМИ и традиционным медиафорумом, проводимым ежегодно в Шуше".

Он подчеркнул, что работа не ограничивается вещанием на иностранных языках, и что цифровая журналистика уже вошла в жизнь общества:

"Если раньше мы видели прямые эфиры только на традиционном телевидении, то теперь прямые трансляции можно вести и в социальных сетях. При этом можно столкнуться и с фейковыми новостями. Поэтому два года назад мы создали школу цифровых медиа. Студенты, обучающиеся там, затем присоединяются к нам, внося свой вклад в нашу борьбу.

Кроме того, наша деятельность включает борьбу с медиаорганизациями, финансируемыми западными странами. Мы стараемся проверять всю информацию и доносить ее до зрителей только проверенные факты. Самую большую борьбу в этом направлении ведет глава государства, стараясь, чтобы информацию о нашей стране узнавали из первых рук. Это имеет важное значение в борьбе с непроверенной информацией".