Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил

Минное загрязнение освобожденных территорий на сегодняшний день является серьезным препятствием для раскопок могил и проведения эксгумации.

Минное загрязнение освобожденных территорий на сегодняшний день является серьезным препятствием для раскопок могил и проведения эксгумации.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Газанфар Ахмедов на сессии международной конференции, посвященной теме решения проблемы пропавших без вести, в Баку.

"На освобожденных территориях имеется множество могил. Рабочая группа продолжает собирать соответствующую информацию об этих местах", - отметил Ахмедов.

Помимо этого, по его словам, для идентификации останков у членов семей пропавших без вести взяты биологические образцы.