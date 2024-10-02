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Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил

Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил Минное загрязнение освобожденных территорий на сегодняшний день является серьезным препятствием для раскопок могил и проведения эксгумации.
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 13:40
Газанфар Ахмедов: Минное загрязнение освобожденных территорий серьезно препятствует раскопкам могил

Минное загрязнение освобожденных территорий на сегодняшний день является серьезным препятствием для раскопок могил и проведения эксгумации.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Газанфар Ахмедов на сессии международной конференции, посвященной теме решения проблемы пропавших без вести, в Баку.

"На освобожденных территориях имеется множество могил. Рабочая группа продолжает собирать соответствующую информацию об этих местах", - отметил Ахмедов.

Помимо этого, по его словам, для идентификации останков у членов семей пропавших без вести взяты биологические образцы.

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Версия на английском языке Gazanfar Ahmadov: Contamination of liberated territories with mines are serious obstacle to excavation in burial sites
Версия на азербайджанском языке Qəzənfər Əhmədov: Azad edilmiş ərazilərin minalarla çirkləndirilməsi məzar yerlərində qazıntı işlərinə ciddi maneə yaradır

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