    Фарид Гаджиев: Информационная безопасность - один из основных приоритетов

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 10:58
    Фарид Гаджиев: Информационная безопасность - один из основных приоритетов

    Азербайджан в современных реалиях цифрового мира считает обеспечение информационной безопасности одним из основных приоритетов.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев на CIDC-2025 в Баку.

    По его словам, сегодняшняя цифровизация экономики и возрастающие возможности искусственного интеллекта привносят новые риски в информационное пространство страны.

    "Азербайджан занимает важное место в регионе в сфере инноваций. Также страна активно работает над защитой цифрового пространства и оказывает содействие в этом направлении", - сказал он.

    Фарид Гаджиев подчеркнул, что эффективное законодательство будет играть фундаментальную роль в обеспечении безопасности.

    "После Отечественной войны кибератаки против Азербайджана продолжаются. В связи с этим в Милли Меджлисе были внесены новые дополнения в законодательство. Национальная безопасность является обязанностью не только отдельных организаций, но и всего общества", - сказал он.

    MM-in Aparat rəhbəri: İnformasiya təhlükəsizliyinin təmini əsas prioritetlərdəndir
    Farid Hajiyev: Information security among main priorities

