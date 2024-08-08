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Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года

Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года Те два года, что Фирдовси считался пропавшим без вести, государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 14:41
Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года

Те два года, что Фирдовси считался пропавшим без вести, государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас.

Об этом Report заявил Барис Абдуллаев, дядя военнослужащего Фирдовси Абдуллаева, который пропал без вести в 2022 году в Лачынском районе.

Он поблагодарил государство и народ за поддержку в течение этих двух лет, пока азербайджанский военнослужащий считался пропавшим без вести, и отметил, что семьи шехидов, ветераны, участники войны также всегда интересовались судьбой его племянника.

"Хочу выразить особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и всем, кто участвовал в поисках моего племянника", - добавил Барис Абдуллаев.

Отметим, 8 августа Фирдовси Абдуллаев был похоронен на Аллее шехидов в городе Гяндже.

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Версия на азербайджанском языке Qalıqları dəfn edilən hərbçinin əmisi: Dövlət, şəhid ailələri və qazilər bu iki il ərzində bizi tək qoymadılar

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