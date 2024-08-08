Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года

Те два года, что Фирдовси считался пропавшим без вести, государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас.
Об этом Report заявил Барис Абдуллаев, дядя военнослужащего Фирдовси Абдуллаева, который пропал без вести в 2022 году в Лачынском районе.
Он поблагодарил государство и народ за поддержку в течение этих двух лет, пока азербайджанский военнослужащий считался пропавшим без вести, и отметил, что семьи шехидов, ветераны, участники войны также всегда интересовались судьбой его племянника.
"Хочу выразить особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и всем, кто участвовал в поисках моего племянника", - добавил Барис Абдуллаев.
Отметим, 8 августа Фирдовси Абдуллаев был похоронен на Аллее шехидов в городе Гяндже.