Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года

Дядя шехида: Государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас все эти два года

Те два года, что Фирдовси считался пропавшим без вести, государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас.

https://static.report.az/photo/f71111d6-2051-3186-be3e-4ecdab38bdf9.jpg https://static.report.az/photo/f71111d6-2051-3186-be3e-4ecdab38bdf9.jpg

Те два года, что Фирдовси считался пропавшим без вести, государство, семьи шехидов и ветераны поддерживали нас. Об этом Report заявил Барис Абдуллаев, дядя военнослужащего Фирдовси Абдуллаева, который пропал без вести в 2022 году в Лачынском районе. Он поблагодарил государство и народ за поддержку в течение этих двух лет, пока азербайджанский военнослужащий считался пропавшим без вести, и отметил, что семьи шехидов, ветераны, участники войны также всегда интересовались судьбой его племянника. "Хочу выразить особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву и всем, кто участвовал в поисках моего племянника", - добавил Барис Абдуллаев. Отметим, 8 августа Фирдовси Абдуллаев был похоронен на Аллее шехидов в городе Гяндже. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram