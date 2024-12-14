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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с возможной гололедицей

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с возможной гололедицей Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с возможной гололедицей на дорогах.
Внутренняя политика
14 декабря 2024 г. 15:35
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с возможной гололедицей

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с возможной гололедицей на дорогах.

Об этом Report сообщили в ГУДП.

"ГУДП, учитывая значительное увеличение вероятности скольжения, особенно на открытых ветреных участках, спусках и подъемах, а также на мостах, призывает водителей принять необходимые меры предосторожности. Не следует выезжать на дорогу на технически неисправных и не оснащенных зимним снаряжением транспортных средствах. По возможности, следует совершать поездки в светлое время суток, а неопытным водителям рекомендуется воздержаться от вождения. Пешеходам также следует проявлять осторожность, не выходить на проезжую часть и строго соблюдать правила безопасности, учитывая вероятность скольжения на заснеженных и обледенелых дорогах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным синоптиков, в ночь с 14 на 15 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве горных и предгорных районах, дороги, вероятно, покроются льдом.

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