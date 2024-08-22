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Дочь шехида: Рада пообщаться в Нахчыване со сверстниками из Турции

Дочь шехида: Рада пообщаться в Нахчыване со сверстниками из Турции Гюнай Ибрагимова, принимающая участие в "Летнем лагере" для детей шехидов из Азербайджана и Турции, поблагодарила организаторов за возможность пообщаться со сверстниками.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 18:13
Дочь шехида: Рада пообщаться в Нахчыване со сверстниками из Турции

Гюнай Ибрагимова, принимающая участие в "Летнем лагере" для детей шехидов из Азербайджана и Турции, поблагодарила организаторов за возможность пообщаться со сверстниками.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом рассказала журналистам дочь шехида Рузи Ибрагимова.

Она отметила, что рада встретиться в родном Нахчыване со сверстниками из Турции и соотечественниками.

"Участники лагеря получат возможность ознакомиться с историей и культурой этой древней земли. Будучи родом из Нахчывана, я поделюсь своими знаниями о нашем крае", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid qızı: Azərbaycan və Türkiyədən olan yaşıdlarımla Naxçıvanda bir araya gəlmək sevindiricidir

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