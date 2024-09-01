Депутат Верховной Рады: Граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата

Депутаты Верховной Рады Украины провели наблюдения на 10 избирательных участках в рамках мониторинга внеочередных выборов в Азербайджане.

Депутаты Верховной Рады Украины провели наблюдения на 10 избирательных участках в рамках мониторинга внеочередных выборов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал депутат Верховной Рады Володимир Крейденко.

"Это не первые выборы, за которыми я наблюдал в Азербайджане, и все они были организованы свободно, без намека на давление. Сегодня я и мои коллеги посетили десять избирательных участков в Баку. На всех участках граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата", - сказал он.

По его словам, самое главное для наблюдателя - это приверженность демократии и международному праву.

Крейденко также подчеркнул, что высоко оценивает помощь азербайджанского народа и политиков Украине в условиях конфликта. Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами в различных областях выйдет на новый уровень, добавил он.