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Депутат Верховной Рады: Граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата

Депутат Верховной Рады: Граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата Депутаты Верховной Рады Украины провели наблюдения на 10 избирательных участках в рамках мониторинга внеочередных выборов в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 21:09
Депутат Верховной Рады: Граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата

Депутаты Верховной Рады Украины провели наблюдения на 10 избирательных участках в рамках мониторинга внеочередных выборов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал депутат Верховной Рады Володимир Крейденко.

"Это не первые выборы, за которыми я наблюдал в Азербайджане, и все они были организованы свободно, без намека на давление. Сегодня я и мои коллеги посетили десять избирательных участков в Баку. На всех участках граждане имели возможность свободно проголосовать за своего кандидата", - сказал он.

По его словам, самое главное для наблюдателя - это приверженность демократии и международному праву.

Крейденко также подчеркнул, что высоко оценивает помощь азербайджанского народа и политиков Украине в условиях конфликта. Надеюсь, что сотрудничество между нашими странами в различных областях выйдет на новый уровень, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: Vətəndaşlar öz namizədlərinə azad şəkildə səs vermək imkanına malik olublar

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