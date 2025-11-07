Депутат: Увеличение расходов на оборону в бюджете 2026 года - правильный шаг

Председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев назвал правильным шагом увеличение финансирования оборонной сферы в бюджете 2026 года.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов.

По его словам, средства, выделяемые из государственного бюджета на сферу обороны и безопасности, будут способствовать повышению обороноспособности страны, укреплению системы национальной безопасности и разведки.

"Приоритетными мерами должны стать повышение технической и боевой подготовки азербайджанской армии, обновление вооружения, боевой техники, беспилотных летательных аппаратов, систем связи и разведки, развитие оборонной промышленности, усиление потенциала местного военного производства, модернизация технологического оборудования, увеличение числа военных учений, расширение международного сотрудничества, особенно совместных военных учений в рамках сотрудничества с Турцией и Организацией тюркских государств, реализация программ партнерства с НАТО", - сказал он.

Отметим, что в госбюджете Азербайджана на 2026 год расходы на оборону и нацбезопасность предусмотрены на уровне 8,7 млрд манатов, что на 3,8% выше, чем в 2025 году.