Депутат: Россия не оценила азербайджанскую политику добрососедства

Россия такими методами, как жестокое нападение ФСБ на азербайджанцев в Екатеринбурге, пытается навязать соседним исламским государствам свой внешнеполитический курс.

Россия такими методами, как жестокое нападение ФСБ на азербайджанцев в Екатеринбурге, пытается навязать соседним исламским государствам свой внешнеполитический курс.

Такую точку зрения Report высказал депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков.

Он отметил, что правоохранительные органы России фактически реализуют политику запугивания в отношении иностранцев: "Цель не только запугать азербайджанскую диаспору, но и всех – узбеков, таджиков, кыргызов, казахов, туркменов. Правоохранительные органы России, имея безграничные полномочия, могут оказывать давление на мигрантов. Главной задачей этих действий является давление на местные диаспоры с целью отправки молодежи на украинский фронт".

Депутат добавил, что никто не хочет идти на войну и становиться жертвой шовинистической политики российского руководства. В связи с чем РФ применяет подобные методы давления, чтобы навязать соседним мусульманским странам свой внешнеполитический курс:

"Думаю, что Москва ничего не добьется. Есть известное выражение: соседствуя с Россией можно быть либо ее рабом, либо врагом. Азербайджан долгое время старался придерживаться с Россией дружественной политики добрососедства. Чувствуется, что они не оценили ее. Есть и другой путь – держать дистанцию с Россией и максимально ее расширять".

Отметим, что 27 июня в утренние часы Федеральная служба безопасности России совершила рейд в квартиры азербайджанцев в Екатеринбурге. Во время налета были убиты два азербайджанца, несколько человек задержаны. Убитые азербайджанцы – братья известного журналиста Сейфеддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня распространило заявление в связи с нападениями ФСБ на азербайджанцев.

Кроме того, временный поверенный в делах России был вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента в Екатеринбурге, где ему был выражен резкий протест.