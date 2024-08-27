ЦИК: Свыше 51 тыс. избирателей впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

На предстоящих первого сентября выборах в Милли Меджлис 51 141 человек впервые воспользуются правом голоса.

На предстоящих первого сентября выборах в Милли Меджлис 51 141 человек впервые воспользуются правом голоса.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Гасымов отметил, что ЦИК делает все возможное для привлечения этих избирателей к процессу голосования:

"В день выборов 374 гражданам исполнится 18 лет, и они также получат право голоса. ЦИК планирует специальные мероприятия для них. Мы постараемся, чтобы у них остались приятные воспоминания", - добавил зампредседателя.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.