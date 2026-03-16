Члены Координационного штаба осмотрели отремонтированный частный дом в Ходжавенде
Внутренняя политика
- 16 марта, 2026
- 15:14
Члены Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и представители Администрации президента Азербайджана осмотрели отремонтированный частный дом в Ходжавенде.
Как сообщает Report, они были проинформированы о созданных в доме условиях.
Отметим, что сегодня в городе Ходжавенде состоялось очередное заседание Координационного штаба под председательством его руководителя Самира Нуриева.
