    • 02 марта, 2026
    • 17:12
    Баку и Москва предпримут практические шаги для решения проблем, связанных с крушением самолета AZAL

    Азербайджан и Россия осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.

    Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с заместителем председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    На борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

    В результате авиакатастрофы погибли 38, выжили 29 человек.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".

    крушение самолета AZAL Азербайджан Россия Ильхам Алиев Алексей Оверчук
    Azərbaycan və Rusiya "AZAL" təyyarəsinin qəzası ilə bağlı problemlərin həlli üçün praktik addımlar atacaq
    Azerbaijan, Russia to take comprehensive practical steps to address issues arising from AZAL plane crash

