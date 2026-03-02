Баку и Москва предпримут практические шаги для решения проблем, связанных с крушением самолета AZAL

Азербайджан и Россия осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с заместителем председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

На борту самолета Embraer 190, летевшего рейсом J2-8243, находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

В результате авиакатастрофы погибли 38, выжили 29 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С".