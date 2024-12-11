Азиз Алекберли: Выпуск почтовых марок позволяет донести до мира информацию о Западном Азербайджане

Выпуск почтовых марок, посвященных Западному Азербайджану, дает возможность донести до мировой общественности его историю, архитектуру, информацию об известных исторических личностях.

Выпуск почтовых марок, посвященных Западному Азербайджану, дает возможность донести до мировой общественности его историю, архитектуру, информацию об известных исторических личностях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на презентации серии марок, отражающих историю этих земель.

По его словам, большую помощь им в исторических исследованиях оказали почтовые марки времен царской России, посвященные Иревану. "Благодаря изданным в тот период маркам мы смогли убедиться, что Иреван исторически был мусульманским городом", - сказал Алекберли.

На мероприятии было отмечено, что темы марок тщательно отобраны. В серии из 7 блоков отражены как политическая история, так и архитектура и культура Западного Азербайджана. На марках отображены портрет последнего хана Иреванского ханства Гусейнгулу Хана Сардара, монета времен Фатх-Али Шаха Каджара, дворец и мечеть Сардара, Голубая мечеть, а также портреты ашугов Алы и Алескера, представителей иреванской школы ашугов.

Особое место занимает блок с изображением картины "Взятие Иреванской крепости", написанной русским художником Францем Алексеевичем Рубо в 1886 году, и "Голубая мечеть в Иреване", созданной французским художником Фредериком Дюбуа де Монпере в 1833 году. Таким образом, историческая реальность через старинные произведения искусства нашла свое отражение в новых марках.

Художественная часть мероприятия завершилась программой, посвященной иреванской музыке.

Отметим, что серия марок была выпущена по инициативе Общины Западного Азербайджана, при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и ООО “Азерпочт”.