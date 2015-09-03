​Азербайджанская государственная нефтяная академия переименована, назначен ректор вуза - ФОТО

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании Азербайджанской государственной нефтяной академии.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Азербайджанская государственная нефтяная академия переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.
Согласно другому подписанному президентом страны распоряжению, Мустафа Баба оглу Бабанлы назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
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