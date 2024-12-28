Азербайджан продолжит принципиальную и решительную политику в вопросе нормализации с Арменией

Обеспечение суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, безопасности и благополучия народа Азербайджана останется главной целью внешней политики Баку, и будет составлять основу повестки нормализации с отношений Арменией и сотрудн

Азербайджан продолжит принципиальную политику в отношении Армении в соответствии с национальными интересами.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2024 года.

Отмечается, что обеспечение суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, безопасности и благосостояния народа Азербайджана и далее будет главной целью внешней политики, а также основой повестки нормализации отношений с Арменией и сотрудничества с другими странами, подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что в 2024 году дипломатическая деятельность Азербайджана была направлена на продвижение повестки нормализации отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и государственных границ друг друга. Азербайджан проводил последовательную и решительную внешнюю политику по противодействию кампании очернения со стороны Армении и ее покровителей.

В течение года состоялись двусторонние и трехсторонние встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Между министрами иностранных дел двух стран прошло пять встреч в различных форматах. В результате переговоров был достигнут значительный прогресс в согласовании текста соглашения об основах межгосударственных отношений.

Количество открытых вопросов в тексте соглашения существенно сократилось. В течение года были достигнуты положительные результаты также в вопросе делимитации и демаркации границы. Согласно договоренности, достигнутой комиссиями по делимитации Азербайджана и Армении, была проведена делимитация и демаркация участка госграницы протяженностью до 13 км с обеспечением возвращения под суверенный контроль Азербайджана сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы.

Вооружение Армении внерегиональными силами с одной стороны, и продвижение необоснованной клеветнической кампании против Азербайджана на различных международных платформах с другой стороны, создали серьезные препятствия для логического завершения переговорного процесса в течение года. В частности, эта кампания, которая получила широкий размах во время COP29, была значительно нейтрализована в результате системных, последовательных и целенаправленных шагов азербайджанской стороны. Было обеспечено построение процесса нормализации именно в рамках повестки дня, выдвинутой азербайджанской стороной.