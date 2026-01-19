Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров обсудил сотрудничество в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями с главным комиссаром Сил гражданской обороны Малайзии Мухаммедом Абидином Абд Рахманом.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

Сообщается, что на встрече, проведенной в рамках визита министра в Малайзию, было подчеркнуто возрастающее значение международного сотрудничества в сфере управления чрезвычайными ситуациями на фоне изменения климата, интенсификации стихийных бедствий и техногенных аварий.

Отмечено, что в рамках дружественного и доверительного сотрудничества между двумя странами взаимную пользу представляет обмен опытом в сфере управления чрезвычайными ситуациями, а также проведение совместных учений и программ повышения квалификации между профильными структурами Азербайджана и Малайзии. Было выражено мнение, что нынешний визит и состоявшиеся обсуждения придадут новый импульс развитию двусторонних связей.