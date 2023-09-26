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Армянский житель Карабаха: Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку

Армянский житель Карабаха: Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку Считаю, что Михаил Горбачев стал причиной вражды между двумя народами.
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 13:15
Армянский житель Карабаха: Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку

Считаю, что Михаил Горбачев стал причиной вражды между двумя народами.

Об этом командированному в Лачын корреспонденту Report сказал житель Карабаха армянского происхождения Слава Усебян.

С.Усебян сказал, что у него всегда были хорошие отношения с азербайджанцами, вместе делили хлеб-соль: "Я жил в Ханкенди, а также в Баку. Среднюю школу окончил в Баку. Жил в поселке "Монтина". С азербайджанцами делили хлеб-соль, у нас были очень хорошие отношения. Дай Бог, это все возобновится. Я покинул Ханкенди, оставив там два дома. Работал заместителем начальника в управлении пожарной охраны. Я до сих пор храню фотографии со своими друзьями из Баку. Армяне думают, что меня тут задержали. Однако я прошел очень спокойно, без какого-либо давления".

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Версия на английском языке Armenian resident of Karabakh: I still keep photos with my friends from Baku
Версия на азербайджанском языке Erməni sakin: "Azərbaycanlılarla çox yaxşı münasibətlərim olub, Bakıdakı dostlarımla olan şəkillərimi saxlayırdım"

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