Али Нагиев: СГБ предотвратила ряд киберугроз против критической инфраструктуры

    • 09 октября, 2025
    • 11:26
    Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в текущем году выявила и своевременно предотвратила ряд глобальных киберугроз, нацеленных на критические информационные инфраструктуры (КИИ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении начальника СГБ генерал-полковника Али Нагиева к участникам фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025) в Баку.

    Обращение зачитал начальник Национального центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов.

    Нагиев в своем обращении отметил, что в современном мире безопасность КИИ является одним из главных приоритетов для каждого государства и неотъемлемой частью национальной безопасности.

    По его словам, ряд лиц, обвиняемых в доступе к охраняемой законом информации путем осуществления кибератаки на объект КИИ, а также в организации незаконного оборота вредоносного программного обеспечения, были привлечены к уголовной ответственности.

    DTX rəisi: Cari ildə bir sıra qlobal kibertəhdid aktorları müəyyən edilib və qarşısı vaxtında alınıb
    Ali Naghiyev: Azerbaijan's State Security Service prevented several cyber threats against critical infrastructure

