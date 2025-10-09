Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Али Нагиев: На бывшей боевой позиции армян в Агдере обнаружено массовое захоронение

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 10:39
    Начиная с этого года поисково-раскопочные работы в Кяльбаджарском направлении ведутся с применением дронов и современных технологий.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку.

    По его словам, время группа в данный момент продолжает поисково-раскопочные работы в Агдеринском районе.

    "По предоставленной мне информации, на одной из высот в Агдере, которая раньше была боевой позицией, обнаружено очередное массовое захоронение. Идентифицированы останки по меньшей мере 10 азербайджанских военнослужащих. Завтра участники конференции посетят эту территорию", - сказал Али Нагиев.

    Əli Nağıyev: Ağdərədə növbəti kütləvi məzarlıq aşkarlanıb
    Ali Naghiyev: Another mass grave discovered at a former combat position

