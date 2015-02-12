​Али Гасанов: Правительство и оппозиция могут обсуждать любые темы

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ “Правительство и оппозиция могут обсуждать любые темы, потому что эти два института фактически определяют сегодняшнее и будущее, политическое, общественно-социальное управление азербайджанского общества, судьбу внутренней и внешней политики". Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней встрече между правительством и оппозицией заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что встречи между правительством и оппозицией становятся традицией: "Два месяца назад мы провели нашу первую встречу, на которой были обсуждены некоторые вопросы будущих встреч".

Официальный представитель АП добавил, что в настоящее время любые вопросы, связанные с настоящим и будущим страны государства, общества могут стать темой для обсуждения между правительством и силами оппозиции: "Я уверен, что и здесь председатели партии предложат хорошие идеи и темы, и мы от встречи к встрече будем обсуждать данные вопросы и приходить к определенному мнению".