Али Гасанов: Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом внесет вклад в благосостояние азербайджанского народа и государства

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Я хотел бы поздравить Мехрибан Алиеву по случаю ее назначения на пост первого вице-президента Азербайджана. Считаю, что это назначение внесет вклад в благосостояние азербайджанского народа и государства".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, заведующим отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Али Гасанов на церемонии презентации книг "Ходжалинский геноцид: причины, последствия и международное признание" и "Этапы политики этнической чистки и геноцида против азербайджанцев".

Помощник президента отметил, что это назначение приведет к динамизму в государственном управлении: "Мехрибан Алиева по характеру динамичный человек, и это будет влиять на политику страны".