Али Асадов: 2025 год стал важным этапом укрепления стабильности и развития Азербайджана

2025-й год запомнился для Азербайджана как важный этап дальнейшего укрепления политической стабильности и последовательного осуществления экономического развития.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства в 2025 году.

По его словам, 2025-й год, объявленный "Годом Конституции и Суверенитета", может быть оценен как важный политический этап с точки зрения укрепления государственного суверенитета, реинтеграции восстанавливаемых территорий и перехода национальной экономики на новый этап развития.

"В течение года наша страна еще более укрепила свою инициативную позицию на глобальных и региональных платформах, активно прилагала усилия в направлении продвижения повестки мира и сотрудничества. Состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне Саммит с участием лидеров Азербайджана, Соединенных Штатов Америки и Армении создал условия для формирования новых геополитических реалий в нашем регионе, а также для создания благоприятной обстановки для устойчивого мира и развития в регионе. Одним из важнейших итогов Вашингтонского мирного саммита стало закладывание основы "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) - Зангезурского коридора. Этот мультимодальный маршрут обеспечит беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой и одновременно будет способствовать диверсификации международных транспортных и транзитных маршрутов, проходящих через нашу страну", - сказал Асадов.