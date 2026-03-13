Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Али Асадов: 2025 год стал важным этапом укрепления стабильности и развития Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 11:45
    Али Асадов: 2025 год стал важным этапом укрепления стабильности и развития Азербайджана

    2025-й год запомнился для Азербайджана как важный этап дальнейшего укрепления политической стабильности и последовательного осуществления экономического развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя в парламенте отчет о деятельности правительства в 2025 году.

    По его словам, 2025-й год, объявленный "Годом Конституции и Суверенитета", может быть оценен как важный политический этап с точки зрения укрепления государственного суверенитета, реинтеграции восстанавливаемых территорий и перехода национальной экономики на новый этап развития.

    "В течение года наша страна еще более укрепила свою инициативную позицию на глобальных и региональных платформах, активно прилагала усилия в направлении продвижения повестки мира и сотрудничества. Состоявшийся 8 августа 2025 года в Вашингтоне Саммит с участием лидеров Азербайджана, Соединенных Штатов Америки и Армении создал условия для формирования новых геополитических реалий в нашем регионе, а также для создания благоприятной обстановки для устойчивого мира и развития в регионе. Одним из важнейших итогов Вашингтонского мирного саммита стало закладывание основы "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) - Зангезурского коридора. Этот мультимодальный маршрут обеспечит беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой и одновременно будет способствовать диверсификации международных транспортных и транзитных маршрутов, проходящих через нашу страну", - сказал Асадов.

    Али Асадов Год Конституции и суверенитета Отчет Кабинета министров
    Əli Əsədov: 2025-ci il Azərbaycan üçün siyasi sabitliyin daha da gücləndiyi mərhələ kimi yadda qaldı
    Ты - Король

    Последние новости

    12:04

    Спикер парламента Армении Ален Симонян отправится в Турцию

    В регионе
    12:03
    Фото

    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

    Бизнес
    12:00

    В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

    Другие страны
    11:55

    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    Карабах
    11:55

    В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧС

    Финансы
    11:55

    Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены

    Внутренняя политика
    11:54

    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    Другие страны
    11:52

    Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрд

    Финансы
    11:52

    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Финансы
    Лента новостей