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Айгюн Алиева: Зангезурский коридор станет мостом, соединяющим тюркский мир

Айгюн Алиева: Зангезурский коридор станет мостом, соединяющим тюркский мир Зангезурский коридор станет мостом, соединяющим тюркский мир.
Внутренняя политика
3 мая 2025 г. 16:41
Айгюн Алиева: Зангезурский коридор станет мостом, соединяющим тюркский мир

Зангезурский коридор станет мостом, соединяющим тюркский мир.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева на панельной сессии, организованной Управлением коммуникаций Администрации президента Турции в честь Дня тюркской солидарности.

Она отметила, что, несмотря на исторические несправедливости, направленные на разъединение тюркских государств, этого не удалось добиться:

"Сегодня тюркский мир - это не просто идея, а реальность и историческая миссия. Это наше общее наследие, которое мы обязаны беречь и защищать. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне - это победа всего тюркского мира. Мы твердо верим, что в скором времени Зангезурский коридор станет реальностью и послужит мостом, объединяющим тюркские страны".

Айгюн Алиева рассказала о деятельности Агентства государственной поддержки НПО и сообщила, что в этом году состоится Форум неправительственных организаций Азербайджана и Казахстана. "Также запланировано проведение заседания гражданских обществ тюркских стран, входящих в ОТГ", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: Yaxın gələcəkdə reallaşacağına inandığımız Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının körpüsüdür

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