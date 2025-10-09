Адалят Гасанов: В Азербайджане фиксируются сложные случаи идентификации останков

Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов сообщил о ряде сложностей, возникающих при идентификации останков пропавших без вести лиц.

Как сообщает Report, Гасанов, выступая на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку, заявил, что иногда останки людей, преднамеренно сожженных, хоронят в местах сброса сточных вод, что затрудняет их опознание.

По его словам, основные проблемы связаны с массовыми захоронениями:

"Как бы странно это ни звучало, иногда часть останков одного человека обнаруживается в двух массовых захоронениях, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга. Это может быть связано с перемещением могил или другими неустановленными причинами", - отметил Гасанов.