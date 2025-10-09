Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Адалят Гасанов: В Азербайджане фиксируются сложные случаи идентификации останков

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 17:05
    Адалят Гасанов: В Азербайджане фиксируются сложные случаи идентификации останков

    Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов сообщил о ряде сложностей, возникающих при идентификации останков пропавших без вести лиц.

    Как сообщает Report, Гасанов, выступая на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в Баку, заявил, что иногда останки людей, преднамеренно сожженных, хоронят в местах сброса сточных вод, что затрудняет их опознание.

    По его словам, основные проблемы связаны с массовыми захоронениями:

    "Как бы странно это ни звучало, иногда часть останков одного человека обнаруживается в двух массовых захоронениях, расположенных на расстоянии нескольких километров друг от друга. Это может быть связано с перемещением могил или другими неустановленными причинами", - отметил Гасанов.

    пропавшие без вести останки захоронения идентификация
    Ədalət Həsənov: Bəzən kütləvi məzarlıqda tapılan şəxsin qalıqlarının bir hissəsi başqa kütləvi məzarlıqdan aşkarlanır
    Adalat Hasanov: Complex cases of remains identification recorded in Azerbaijan

