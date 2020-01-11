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934 кандидата зарегистрированы в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

934 кандидата зарегистрированы в связи с выборами в Азербайджане
© Report/ Elchin Murad

Объявлено окончательное число кандидатов, претендующих на парламентские выборы в Азербайджане 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом  председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил сегодня на заседании.

По его словам, на досрочных парламентских выборах подали заявки 2431 кандидата:

"185 кандидатов были выдвинуты 16 политическими партиями, 6 - инициативными группами и 743 - в индивидуальном порядке. Кандидатуры  2354 человек уже утверждены, 2247 уже получили свои подписные листы, а 1764 -возвратили их. Зарегистрированы кандидатуры 934 человек, из них 267 являются членами политических партий". 

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