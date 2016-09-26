111-летняя жительница Лянкярана приняла участие в выборах - ФОТО

Лянкяран. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе проголосовала 111-летняя жительница района.

Как сообщает южное бюро Report, Шабика Фархад гызы Ахундова из села Болади зарегистрирована на избирательном участке №28 Лянкяран-Масаллинской ОИК №75.

Чтобы обеспечить участие Ш.Ахундовой в процессе голосования, к ней домой был отправлен ящик для голосования.

Избирательница сказала, что принимала участие на всех выборах. Она также помолилась о том, чтобы все изменения в Конституции принесли пользу нашему народу.