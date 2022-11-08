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Знаменитая башня Пакистана окрасилась в цвета азербайджанского флага

Знаменитая башня Пакистана окрасилась в цвета азербайджанского флага Знаменитая мемориальная башня Пакистана - Минар-э-Пакистан была окрашена в цвета азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 13:35
Знаменитая башня Пакистана окрасилась в цвета азербайджанского флага

Знаменитая башня Пакистана - Минар-э-Пакистан была окрашена в цвета азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Пакистане.

Отмечено, что это вызвало большой интерес у жителей и гостей города.

Отметим, что монумент Минар-э-Пакистан был построен на месте, где была принята Лахорская резолюция, положившая начало движению за создание независимого Пакистана, и является памятником национального значения. Монумент впервые в истории Пакистана был окрашен в цвета флага иностранной страны.

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Версия на английском языке ФотоFamous tower of Pakistan illuminated with colors of Azerbaijani flag
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın məşhur abidəsi Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılıb

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