Знаменитая башня Пакистана окрасилась в цвета азербайджанского флага

Знаменитая мемориальная башня Пакистана - Минар-э-Пакистан была окрашена в цвета азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Знаменитая башня Пакистана - Минар-э-Пакистан была окрашена в цвета азербайджанского флага по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Пакистане.

Отмечено, что это вызвало большой интерес у жителей и гостей города.

Отметим, что монумент Минар-э-Пакистан был построен на месте, где была принята Лахорская резолюция, положившая начало движению за создание независимого Пакистана, и является памятником национального значения. Монумент впервые в истории Пакистана был окрашен в цвета флага иностранной страны.