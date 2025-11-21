Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 10:12
    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    В Баку стартовал медиафорум Организации Экономического сотрудничества D-8 на тему "Продвижение диалога, сотрудничества и региональной солидарности".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством по развитию медиа (MEDİA).

    Форум собрал руководителей профильных структур и ведущих медиакомпаний стран-участниц D-8, а также высокопоставленных представителей и экспертов отрасли.

    Ожидается, что в рамках мероприятия участники обсудят вопросы совершенствования регионального и международного обмена информацией, укрепления сотрудничества в сфере медиа, выработки совместных механизмов противодействия дезинформации, реализацию проектов в области цифровых медиа и обмен опытом.

    Форум будет состоять из двух панельных сессий: "Ответственная журналистика и цифровые инновации" и "Стратегическая коммуникация и управление кризисами", а также воркшоп "Медийная этика в цифровом мире: технологии, тренды и нарративы".

    Отметим, что в форуме принимают участие около 150 гостей, в том числе 71 представителя из восьми стран и секретариата D-8.

    Лента новостей