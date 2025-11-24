Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Жанаргуль Альжанова: Казахстан продолжит активную работу по развитию сети тюркских НПО

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 12:23
    Жанаргуль Альжанова: Казахстан продолжит активную работу по развитию сети тюркских НПО

    Казахстан намерен и впредь принимать активное участие в формировании сильной и сплоченной сети тюркских неправительственных организаций.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и культуры Казахстана Жанаргуль Альжанова, выступая на форуме солидарности НПО стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

    По ее словам, регулярные встречи неправительственных организаций играют существенную роль в укреплении доверия, создают площадку для обмена опытом и запуска совместных инициатив.

    "Безусловно, важным элементом нашего общего развития становится масштабный инфраструктурный проект - Зангезурский коридор, который открывает новые возможности для интеграции тюркских стран. Казахстан готов и далее вносить вклад в формирование сильной сети тюркских НПО, вырабатывать практические решения и объединять усилия ради общего будущего. Уверена, что наш форум станет отправной точкой для новых проектов, усилит взаимодействие тюркского мира и принесет реальную пользу нашим народам", - подчеркнула Альжанова.

