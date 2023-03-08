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Жан Бадершнейдер:  Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире

Жан Бадершнейдер:  Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 11:53
Жан Бадершнейдер:  Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире

Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге накануне 10-го Глобального Бакинского Форума Жан Бадершнайдер, председатель Совета Глобального фонда по устранению современных форм рабства, бывший вице-президент компании Exxon Mobile.

Она заявила, что Азербайджан, как важнейшая страна в регионе, вносит свой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Говоря об актуальности альтернативных источников энергии, Ж. Бадершнайдер отметила, что "сейчас остро ощущается необходимость в возобновляемых источниках энергии".

Азербайджан, как эффективный "зеленый" хаб, имеет огромный потенциал в разработке альтернативных источников энергии.

Она добавила, что ЮГК вносит огромный вклад в энергобезопасность Европы.

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Версия на азербайджанском языке Jean Baderşnayder: “Cənubi Qafqaz hazırda dünyada inanılmaz dərəcədə mühüm rol oynayır”

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