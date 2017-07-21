Завершилась дипломатическая деятельность посла Венгрии в Азербайджане

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, посол Имре Ласлоцки выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности, и подчеркнул, что не пожалеет сил для развития дружеских связей между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Имре Ласлоцки успехов в дальнейшей деятельности.