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    Завершилась дипломатическая миссия посла Судана в Азербайджане

    Эльмар Мамедъяров принял посла Судана в Азербайджане Мохамеда Элиаса Мохамеда аль-Хагы© Mfa.gov.az

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Судана в Азербайджане Мохамеда Элиаса Мохамеда аль-Хага в связи с завершением дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, посол Мохамед Элиас Мохамед аль-Хаг выразил признательность за поддержку, оказанную ему в период дипломатической деятельности, и подчеркнул, что не жалел сил для развития дружеских связей между двумя странами.

    В ходе встречи было особо выделено, что в этом году исполнилось 25 лет с момента налаживания дипломатических отношений между Азербайджаном и Суданом.

    Э. Мамедъров выразил благодарность послу Мохамеду Элиасу Мохамеду аль-Хагы за вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, ОИС, Движения неприсоединения и других, и пожелал успехов в будущей деятельности.

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