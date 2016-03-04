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    ​Завершается дипломатическая миссия посла Германии в Азербайджане

    Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял госпожу Хайдрун Темпель

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Германии в Азербайджане госпожу Хайдрун Темпель в связи с завершением дипломатической миссии.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Германией в политической, экономической, энергетической и других сферах.

    В свою очередь посол выразила признательность за поддержку, оказанную ей за время дипломатической деятельности в Азербайджане.

    Глава МИД поблагодарил Х.Темпель за вклад, внесенный в развитие отношений между Азербайджаном и Германией, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. 

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