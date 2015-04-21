Фуад Ахундов: Азербайджан - независимое государство и никого не боится

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Публикующиеся в зарубежных СМИ статьи не смогут повлиять на нас, так как они не обладают возможностью влияния. Пусть пишут что хотят. Мы никого не боимся. Азербайджан - независимое государство, ведущее собственную политику".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа Администрации президента Фуад Ахундов.

Касаясь полных дезинформации статей, публикующихся в зарубежных СМИ по поводу Азербайджана в преддверии I Европейских игр, Ф.Ахундов сказал, что здесь не обошлось и без влияния наших пресловутых соседей - армян: "Однако добиться этим чего-либо им не удастся. Если помните, песенный конкурс "Eurovision" сформировал о нашей стране хорошее мнение. И в то время против Азербайджана велись разные грязные кампании. Однако они не смогли повлиять на соревнование. После победы Азербайджана в песенном конкурсе 700 млн. человек стали интересоваться нашей страной, находить информацию о ней. Европейские игры тоже повлияют на имидж нашей страны. И в этом случае наши враги постараются бросить тень на успехи Азербайджана. Однако добиться чего-то им не удастся. Азербайджан делает уверенные шаги и добился немало успехов. Десять лет назад мало кто знал об Азербайджане, многие не знали даже, где находится эта страна. А сейчас ситуация совершенно иная и высказываемые о нашей стране отрицательные мысли не имеют никакого значения".

Ф.Ахундов добавил, что Азербайджан всегда был за справедливую критику: "Они - "друзья" Азербайджана и, думаю, получают зарплату взамен на критику нашей страны. Естественно, мы учитываем конструктивную критику. В настоящее время цель недоброжелателей заключается в нанесении ущерба имиджу Азербайджана. Связанные с Азербайджаном результаты на лицо, просто, от зависти, некоторые не хотят их видеть".