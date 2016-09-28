Cегодня в Баку пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Cегодня в Баку состоится 41-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report , в ходе заседания участники обсудят вопросы противодействия терроризму, трансграничной организованной преступности, подходы к оценке террористических угроз на пространстве СНГ.

По информации официального сайта ФСБ России, в ходе заседания продолжатся консультации по выработке совместных мер по борьбе с международной террористической организацией "Исламское государство".

Будет заслушан отчет руководителя Антитеррористического центра Содружества об итогах проведения совместных антитеррористических учений в мае-июне 2016 года в Беларуси.

В качестве наблюдателей на 41-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ приглашены представители ряда европейских спецслужб.