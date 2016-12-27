Замминистра: Заседание комиссий по делимитации и демаркации границ с Грузией и Россией может пройти в I квартале 2017 года

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Заседание комиссий по делимитации и демаркации границ с Грузией и Россией может пройти в I квартале 2017 года. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что рабочие встречи с российской и грузинской стороной по вопросу разделения границы проводятся периодически: "С Россией идет процесс демаркации границы, это длинный процесс. Должна быть сформирована соответствующая нормативно-правовая база. А с Грузией мы находимся в процессе делимитации. Конечно с Грузией это займет больше времени, потому что пока мы находимся в процессе делимитации границ с этой страной. Остающиеся открытыми вопросы должны быть согласованы и только потом сможем перейти к процессу демаркации границы с Грузией".

"Это важный вопрос, который постоянно находится под внимаем правительства Азербайджана. Это постоянный процесс, мы постоянно ведем работу над этим вопросом", - подчеркнул замминистра.