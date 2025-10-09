Замминистра: Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев

Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

Он отметил, что в результате продолжающихся в мире конфликтов огромное количество людей пропадает без вести и оказывается вдали от своих семей: "В Корейской войне Турция потеряла более 2 тыс. человек, о судьбе 167 граждан до сих пор нет никакой информации. Мы однозначно против войн и конфликтов".

Тарыкдароглу напомнил, что во время Первой Карабахской войны пропало без вести более 4 тыс. граждан Азербайджана.