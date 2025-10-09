Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Замминистра: Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 13:40
    Замминистра: Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев

    Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

    Он отметил, что в результате продолжающихся в мире конфликтов огромное количество людей пропадает без вести и оказывается вдали от своих семей: "В Корейской войне Турция потеряла более 2 тыс. человек, о судьбе 167 граждан до сих пор нет никакой информации. Мы однозначно против войн и конфликтов".

    Тарыкдароглу напомнил, что во время Первой Карабахской войны пропало без вести более 4 тыс. граждан Азербайджана.

    Nazir müavini: İtkin düşmüş azərbaycanlıların taleyinə aydınlıq gətirlməsində iştirak etməyə hazırıq
    Deputy Minister: Türkiye ready to help clarify fate of missing Azerbaijanis

    Лента новостей