Замминистра: Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 13:40
Турция готова участвовать в выяснении судеб пропавших без вести азербайджанцев.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".
Он отметил, что в результате продолжающихся в мире конфликтов огромное количество людей пропадает без вести и оказывается вдали от своих семей: "В Корейской войне Турция потеряла более 2 тыс. человек, о судьбе 167 граждан до сих пор нет никакой информации. Мы однозначно против войн и конфликтов".
Тарыкдароглу напомнил, что во время Первой Карабахской войны пропало без вести более 4 тыс. граждан Азербайджана.
Последние новости
14:26
Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерствоДругие страны
14:26
Фото
В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и ТурцииАрмия
14:24
Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:22
Фото
Новым жителям села Вянгли вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:18
ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцевДругие страны
14:13
Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 годПромышленность
14:12
Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверияДругие страны
14:01
Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестицииДругие страны
13:59