​Замминистра: Между Азербайджаном и ЕС есть разногласия в вопросе начала переговоров по Соглашению о стратегическом сотрудничестве

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Для начала переговоров по Соглашению о стратегическом сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном, необходимо получить мандат.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По словам замминистра, между Азербайджаном и Евросоюзом есть разногласия по данному вопросу: "Позиция Азербайджана в том, что для начала переговоров необходимо получить мандат и провести обсуждения. Руководство Евросоюза же считает, что сначала надо организовать встречи, провести общие обсуждения, а затем уже выдать мандат по соглашению, направленному на стратегическое сотрудничество".

М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан должен ускорить решение данного вопроса: "Мы ожидаем их приезда в 2016 году, чтобы обсудить вопрос".