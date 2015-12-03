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    ​Замминистра: Между Азербайджаном и ЕС есть разногласия в вопросе начала переговоров по Соглашению о стратегическом сотрудничестве

    М.Мамедгулиев: Азербайджан должен ускорить решение данного вопроса

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Для начала переговоров по Соглашению о стратегическом сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном, необходимо получить мандат.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

    По словам замминистра, между Азербайджаном и Евросоюзом есть разногласия по данному вопросу: "Позиция Азербайджана в том, что для начала переговоров необходимо получить мандат и провести обсуждения. Руководство Евросоюза же считает, что сначала надо организовать встречи, провести общие обсуждения, а затем уже выдать мандат по соглашению, направленному на стратегическое сотрудничество".

    М.Мамедгулиев отметил, что Азербайджан должен ускорить решение данного вопроса: "Мы ожидаем их приезда в 2016 году, чтобы обсудить вопрос". 

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