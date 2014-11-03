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    Замминистра иностранных дел Казахстана совершит визит в Азербайджан

    Алексей Волков примет участие на конференции в Баку

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алексей Волков совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, цель визита А.Волкова - участие в конференции на высоком уровне, посвященной Европейской политике соседства, которая пройдет в Баку 8-9 ноября в рамках председательства Азербайджана в Комитете Министров Совета Европы.

    Также ожидается проведение двусторонних встреч А.Волкова с официальными лицами Азербайджана.

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