Замминистра иностранных дел Казахстана совершит визит в Азербайджан

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алексей Волков совершит визит в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, цель визита А.Волкова - участие в конференции на высоком уровне, посвященной Европейской политике соседства, которая пройдет в Баку 8-9 ноября в рамках председательства Азербайджана в Комитете Министров Совета Европы.

Также ожидается проведение двусторонних встреч А.Волкова с официальными лицами Азербайджана.