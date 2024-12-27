Замглавы МИД РФ посетил посольство Азербайджана в Москве и почтил память жертв авиакатастрофы

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин посетил посольство Азербайджана в Москве, где почтил память жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин посетил посольство Азербайджана в Москве, где почтил память жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В посольстве Галузина встретил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Российский дипломат оставил запись в книге соболезнований.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.