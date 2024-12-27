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Замглавы МИД РФ посетил посольство Азербайджана в Москве и почтил память жертв авиакатастрофы 

Замглавы МИД РФ посетил посольство Азербайджана в Москве и почтил память жертв авиакатастрофы  Замглавы МИД РФ Михаил Галузин посетил посольство Азербайджана в Москве, где почтил память жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 16:50
Замглавы МИД РФ посетил посольство Азербайджана в Москве и почтил память жертв авиакатастрофы 

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин посетил посольство Азербайджана в Москве, где почтил память жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В посольстве Галузина встретил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Российский дипломат оставил запись в книге соболезнований.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya XİN başçısının müavini Azərbaycan səfirliyində olub, təyyarə qəzasında həlak olanların xatirəsini yad edib
Версия на английском языке ФотоRussian deputy FM visits Azerbaijani Embassy in Moscow to honor victims of plane crash

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