Заместитель премьер-министра: Государство и общество Азербайджана были глубоко обеспокоены событиями в Турции

“Руководители стран-членов Минской группы ОБСЕ демонстрируют активность в карабахском вопросе”

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Под руководством заместителя премьер-министра, председателя Государственного комитета по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова состоялось широкое заседание коллегии, посвященное итогам первого полугодия текущего года в Госкомитете и предстоящим перед коллективом задачам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

На заседании выступил Али Гасанов. Он отметил, что неразрешенность армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта служит интересам некоторых сил, поэтому в этом вопросе мы должны полагаться на себя и на свои силы: "Решение нагорно-карабахского является для нас приоритетным вопросом. Нашей основной задачей является скорейшее урегулирование конфликта на основании международных правовых норм и принципов и в рамках территориальной целостности Азербайджана".

А.Гасанов затронул также апрельские бои: "Армянские вооруженные подразделение организовали нападение на наших землях и нанесли серьезный ущерб гражданскому населению. Однако азербайджанская армия дала достойный отпор врагу. Армения намерена оставить конфликт в замороженной форме. Апрельские бои еще раз показали, что следует изменить статус-кво. В последние два месяца в переговорах наблюдается активность. Руководители стран-членов Минской группы ОБСЕ демонстрируют активность в карабахском вопросе".

Заместитель премьер-министра рассказал о последних событиях в Турции и отметил, что государство и общество Азербайджана были глубоко обеспокоены событиями в Турции, президент Ильхам Алиев и в этот раз открыто продемонстрировал всему миру, что находится рядом с Турцией.