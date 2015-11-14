​Заместитель премьер-министра Азербайджана: Люди могут столкнуться с реальной угрозой гибели

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ “Партия "Ени Азербайджан" категорически осуждает кровавый террористический акт в Париже".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, выражая отношение к произошедшему в столице Франции Париже кровавому террористическому событию: "С чувством сожаления стоит отметить, что терроризм сейчас превратился в основной бич человечества".

Али Ахмедов подчеркнул, что невозможно найти оправдание терроризму и террористам, выбирающим в качестве жертв невинных людей: "Все страны и народы, независимо от идеологии, вынуждены объединиться с целью искоренения терроризма. Иначе люди столкнутся с реальной угрозой гибели. Страны должны как можно скорее избавиться от терроризма, превратившегося в глобальный бич.

Мы выражаем соболезнования семьям и близким жертв террористических актов в Париже и всему народу Франции".