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    ​Заместитель премьер-министра Азербайджана: Люди могут столкнуться с реальной угрозой гибели

    Али Ахмедов: Нет оправдания терроризму и террористам, выбирающим в качестве жертв невинных людей

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ “Партия "Ени Азербайджан" категорически осуждает кровавый террористический акт в Париже".

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, выражая отношение к произошедшему в столице Франции Париже кровавому террористическому событию: "С чувством сожаления стоит отметить, что терроризм сейчас превратился в основной бич человечества".

    Али Ахмедов подчеркнул, что невозможно найти оправдание терроризму и террористам, выбирающим в качестве жертв невинных людей: "Все страны и народы, независимо от идеологии, вынуждены объединиться с целью искоренения терроризма. Иначе люди столкнутся с реальной угрозой гибели. Страны должны как можно скорее избавиться от терроризма, превратившегося в глобальный бич.

    Мы выражаем соболезнования семьям и близким жертв террористических актов в Париже и всему народу Франции". 

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