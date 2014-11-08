Заместитель министра иностранных дел Ирана прибудет в Азербайджан

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рагимпур завтра прибудет в Азербайджан. Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

По его словам, основной целью визита является обсуждение определенных вопросов перед визитом в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани. В ходе визита И.Рагимпур встретится с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым. На встрече будут обсуждены вопросы расширения двусторонних отношений, экономического сотрудничества.

И.Рагимпур вернется на родину вместе с президентом Х.Рухани.