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    Заместитель министра иностранных дел Ирана прибудет в Азербайджан

    В ходе визита Ибрагим Рагимпур встретится с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Ирана Ибрагим Рагимпур завтра прибудет в Азербайджан. Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

    По его словам, основной целью визита является обсуждение определенных вопросов перед визитом в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани. В ходе визита И.Рагимпур встретится с заместителем главы МИД Азербайджана Халафом Халафовым. На встрече будут обсуждены вопросы расширения двусторонних отношений, экономического сотрудничества.

    И.Рагимпур вернется на родину вместе с президентом Х.Рухани. 

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