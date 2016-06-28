Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: Лука Волонте любит Азербайджан

"Заявления о подкупе итальянского депутата ложные"

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "На каком основании пишут о подкупе правительством Азербайджана итальянского депутата Луки Волонте? Как только кто-то выступает в защиту интересов Азербайджана, поддерживает нашу страну, работающие на армянское лобби лица начинают их шантажировать. Подобным образом пытаются воспрепятствовать людям поддержать правое дело Азербайджана".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

По его словам, Л.Волонте защищает Азербайджан, так как любит нашу страну: "Он может иметь связи с нашей страной. Этот человек любит и защищает Азербайджан. Разве для этого он обязательно должен брать взятку? Насколько это логично? Все эти претензии лживы".

Официальный представитель ПЕА сказал, что и в Азербайджане есть лица, распространяющие ложь: "Некоторые печатные органы заявляют о требовании украинских депутатов освободить Ильгара Мамедова. Это полная ложь. Они не знают И.Мамедова. Бежавшие из Азербайджана за присвоение грантов и уклонение от налогов подготовили плакаты с лозунгами. Они просят проходящих перед зданием Евросоюза депутатов фотографироваться с теми, кого они даже не знают. А затем говорят, что депутаты такой-то страны защитили Ильгара Мамедова. Они занимаются такими фальшивыми и грязными делами. В этом их также поддерживают Али Керимли и такие организации как Национальный совет".

Отметим, что в опубликованной в итальянском издании Il Fatto статье отмечается о якобы получении в 2013 году представителем Италии в ПАСЕ Лукой Волонте от правительства Азербайджана взятки в размере 2 млн. 390 тыс. евро. В данном вопросе упоминается имя азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.